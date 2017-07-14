Таджикистан и Туркменистан обсудили перспективы межгосударственных отношений

2017-07-14 13:12 | www.trend.az | 4

В Касри миллат в пятницу Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с заместителем Председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает НИАТ «Ховар».

На встрече были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы межгосударственных отношений Таджикистана и Туркменистана в интересующих сторон сферах.

Глава государства Эмомали Рахмон в начале беседы заявил, что связи Таджикистана и Туркменистана в различных сферах налажены на необходимом уровне, для их успешного развития должны широко использоваться усилия и стремления обеих сторон.

Стороны были единодушны в том, что конструктивные отношения и дружба народов Таджикистана и Туркменистана берут истоки из глубин веков, сегодня на необходимом уровне находятся постоянный политический диалог и договорно-правовая база межгосударственных отношений.

Для большего укрепления межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, в том числе строительства регионального газопровода, реализации совместных проектов в дорожно-транспортных сферах, особенно постоянного обеспечения прямого воздушного сообщения, строительства региональных железных дорог, большего взаимодействия в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения была подчеркнута необходимость активизации деятельности межправительственной комиссий Таджикистана и Туркменистана по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обеспечения постоянного диалога предпринимательских кругов и государственных компаний, создания Рабочего совета и открытия Домов торговли.

С удовлетворением было отмечено, что крупные инфраструктурные проекты, в реализации которых участвуют оба государства, считаются важным фактором устойчивого развития и успешной интеграции в рамках региона.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с интеграцией Таджикистана и Туркменистана в рамках региональных и международных организаций, обеспечением безопасности, борьбой против международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ и активным участием в нормализации политической и военной ситуации в Афганистане.