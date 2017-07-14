Азербайджан расширяет флот в международных водах (ФОТО)

2017-07-14 13:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" увеличило число судов за пределами Каспия, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в международных водах будет эксплуатироваться танкер "Профессор Азиз Алиев", принадлежащий пароходству.

Судно грузоподъемностью семь тысяч тонн было построено в Нижнем Новгороде. Его длина составляет 141 метр, ширина – 16,7 метра, осадка – 4,2 метра, а высота борта – шесть метров.

"Экипаж танкера "Профессор Азиз Алиев" состоит из 14 человек. Судно будет функционировать в бассейнах Черного, Азовского и Средиземного морей. Контролировать деятельность танкера будет компания Casptankers, учрежденная Азербайджанским пароходством в Турции", - говорится в сообщении.

Судно "Профессор Азиз Алиев" уже вышло в свое первое международное плавание из порта Туапсе в Болгарию. Это первый за долгое время танкер пароходства, задействованный в Черном море. В настоящее время за пределами Каспия работают 10 сухогрузов ЗАО.

По данным ЗАО, на сегодняшний день транспортный флот пароходства состоит из 98 судов, в том числе 34 танкеров, 13 паромов, 14 универсальных сухогрузов, двух судов типа Ro-Ro, а также 35 технических и вспомогательных судов. В состав специализированного флота входят 188 судов, в том числе 22 буксира и судна буксирного снабжения, 21 крановое, 29 транспортных судов, два судна-трубоукладчика, пять - инженерно-геологических, а также множество других судов малого водоизмещения.

(Автор: Максим Цурков)

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