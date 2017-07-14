Посол: «Если бы государственный переворот в Турции удался, то стабильность во всем регионе нарушилась бы»

2017-07-14 15:21 | www.apa.az | 4

«Если бы прошлогодний государственный переворот в Турции удался, то это привело бы к нарушению стабильности во всем регионе»

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил посол Турции в Грузии Заки Левент Гюмрюкчу.

По словам посла, Грузия, которая является стратегическим партнером Турции, в первые минуты попытки переворота продемонстрировала полную поддержку Турции.

«После неудачной попытки государственного переворота один из первых официальных визитов в Турцию совершил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Турецкий народ никогда не забудет эту поддержку», - отметил Заки Левент Гюмрюкчу.