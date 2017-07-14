Республиканец, занимавшийся расследованием переписки Клинтон, покончил жизнь самоубийством

2017-07-14 13:10 | www.oxu.az | 3

Республиканец-энтузиаст Питер Смит, который вел независимое расследование по поводу 33 тысяч писем, удаленных Хиллари Клинтон из ее личного электронного почтового ящика, покончил с собой в номере отеля в штате Миннесота, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет Chicago Tribune со ссылкой на попавшей в ее распоряжение акт записи о смерти, 14 мая 81-летний Смит был найден в номере отеля Rochester, где, по данным полиции, была найдена стопка документов, а также предсмертная записка. В ней Смит написал об ухудшившемся состоянии здоровья, а также о том, что его полис страхования жизни на 5 миллионов долларов подходит к концу.

Сообщается, что инцидент произошел через 10 дней после того, как Смит дал интервью газете Wall Street Journal.

По данным издания, Смит жил в гостинице, в которой в основном останавливаются клиенты медицинской клиники Mayo. По мнению одного из бывших подчиненных Смита, в клинике он проходил лечение в связи с болезнью сердца. Представитель медучреждения, однако, не подтвердила, что Питер Смит был их пациентом, сославшись на врачебную тайну.

В начале мая Смит заявил в интервью Wall Street Journal, что хакеры прислали ему якобы принадлежащую Клинтон переписку, однако он не был уверен в ее подлинности и посоветовал переслать письма WikiLeaks. Всего, по словам энтузиаста, он обнаружил пять хакерских группировок, которые заявляли, что располагают перепиской Клинтон, причем две из них якобы были российскими, хотя никаких конкретных доказательств в причастности их к России не приводится.

Н.О.