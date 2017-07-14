Театры Азербайджана и Израиля будут реализовывать совместные проекты

2017-07-14 13:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча директора Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженного артиста, президента Азербайджанского национального центра ASSİTEJ Мубариза Гамидова и художественного руководителя и главного режиссера Израильского театра юного зрителя Шауля Тиктинера, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На встрече были обсуждены вопросы совместных проектов, гастролей и постановок спектаклей. Согласно договоренности, в новом сезоне коллектив из Израиля представит в Баку спектакли "Бременские музыканты" и "Маленький принц", а затем пройдут гастроли нашего театра в Тель-Авиве.

В ноябре прошлого года Израильский ТЮЗ отметил свой юбилей – 25-летие и 70-летие его художественного руководителя, режиссера и актера Шауля Тиктинера.

(Автор: Вугар Иманов)