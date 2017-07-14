Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах (ФОТО) (версия 5)

2017-07-14 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.

В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность подобных проектов, организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана, с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.

Говоря о творчестве Тогрула Нариманбекова, сыгравшего большую роль в изобразительном искусстве Азербайджана, Анар Алакбаров поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, в том числе мэрию города Канны. Он отметил, что в рамках выставки также представляется книга Фонда Гейдара Алиева о жизни и творчестве Тогрула Нариманбекова. В эту книгу вошла информация о редких произведениях художника, хранящихся в Азербайджане и зарубежных музеях, и даже личном архиве.

Отметив, что Тогрул Нариманбеков в то же время был вокалистом, Анар Алакбаров подчеркнул, что демонстрация фильмов, подготовленных Фондом, в видеоотделении выставки и посвященных творчеству художника, предоставляет возможность узнать его еще лучше.

Выступивший на мероприятии заместитель мэра города Канны Франк Шикли сказал, что проведение здесь Дней культуры Азербайджана стало традицией.

Азербайджан и Канны придают большое значение культуре, сказал он.

Напомнив, что между Габалой и Каннами подписана хартия о сотрудничестве и дружбе, Шикли сказал, что связи между двумя городами охватывают такие сферы, как экономика, спорт и образование. Также он отметил взаимное поощрение культур в будущем посредством туризма.

По словам Шикли, демонстрируемые на выставке произведения предоставят возможность жителям Канн и туристам ближе ознакомиться с фольклором и культурой Азербайджана. Подобные культурные мероприятия вносят вклад в еще большее укрепление связей между двумя странами.

«Канны довольны сотрудничеством с Азербайджаном и хотят еще больше расширить его. Мы заинтересованы в еще большем расширении связей в будущем», - подчеркнул он.

Выставка «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок» будет открыта для жителей Канн и туристов до первого августа. На выставке демонстрируется более 30 произведений художника.

В зоне кинотеатра можно ознакомиться с видеоматериалами о жизни и творчестве выдающегося художника.

На территории выставочного зала также создана зона в национальном стиле. Здесь посетителям представляются издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане и Тогруле Нариманбекове.

В рамках Дней культуры Азербайджана 13 июля также была представлена концертная программа.

Перед концертом выступил Анар Алакбаров, который передал участникам мероприятия добрые пожелания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что организуемые в Каннах уже пятый год Дни культуры Азербайджана создают возможность для жителей города, а также сотен туристов познакомиться с культурой, искусством, музыкой, историческим прошлым и сегодняшним днем Азербайджана. В Азербайджане, на протяжении веков игравшем роль моста между различными культурами и цивилизациями, представители различных наций и религий живут в условиях мира, благополучия и дружбы, страна превратилась в международную платформу в области толерантности, мультикультурализма, диалога между культурами и религиями. Азербайджан известен как пространство, где проводятся мероприятия мирового масштаба. Проведение в Баку таких авторитетных мероприятий, как VII Глобальный форум альянса цивилизаций ООН, IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, Бакинский Международный гуманитарный форум, свидетельствует о высокой оценке деятельности Азербайджана в сфере поощрения ценностей мультикультурализма. В 2015 году Азербайджан успешно принял первые Европейские игры, а в мае этого года - IV Игры исламской солидарности, что является еще одним доказательством одинакового подхода страны, как к восточным, так и западным ценностям.

Анар Алакбаров отметил, что азербайджанский народ, сохраняя свои традиции, корни и историю, с большим уважением относится к мировому культурному разнообразию, а также довел до внимания, что Фонд Гейдара Алиева, основываясь на принципах культурного разнообразия, толерантности и взаимного уважения, осуществляет проекты, которые служат укреплению связей между народами, расширению межкультурного диалога.

Подчеркнув, что проекты, осуществляемые Фондом во Франции, доводят реалии Азербайджана до местной общественности и встречаются с очень большим интересом, Анар Алакбаров отметил, что организованные в более чем 20 городах Франции Дни культуры Азербайджана открывают новые возможности для более глубокого, более полного знакомства с нашими странами, народами, а также развития связей в гуманитарной сфере.

Азербайджано-французские отношения построены на основе дружбы, взаимного интереса, уважения и в последние годы интенсивно развиваются во многих сферах. Между государственными и частными структурами налажены связи и укреплены двусторонние отношения. За последние несколько лет между различными городами, регионами Франции и Азербайджана подписано около 15 хартий о дружбе и сотрудничестве.

Напомнив об ужасном террористическом акте, совершенном в прошлом году в Ницце, который привел к гибели большого числа людей, Анар Алакбаров сказал, что Азербайджан подвергся военной агрессии Армении и двадцать процентов территорий страны оккупированы, на этих захваченных территориях проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев превратилось в беженцев и вынужденных переселенцев.

"Наше государство решительно осуждает все проявления терроризма, превратившегося в ужасную беду для мира. Верим, что все народы, мобилизовав свои силы, добьются успеха в предотвращении терроризма, угрожающего безопасности людей, демократическим ценностям, правам и свободам граждан, который выбрал своей целью безвинных людей", - сказал Анар Алакбаров.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева поздравил французский народ с отмечаемым 14 июля национальным праздником Франции, пожелал ему мира и благополучия.

Затем выступил председатель Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель, который рассказал о проведении на высоком уровне международных мероприятий, организуемых в Азербайджане. Он напомнил, что они обратились к Президенту Франции в связи с гибелью маленькой Захры в результате провокации, совершенной армянскими вооруженными силами 4 июля, призвали его мобилизовать усилия в направлении установления мира.

Жан-Франсуа Мансель довел до внимания участников мероприятия, что следующий, 2018 год, будет очень знаменательным для Азербайджана – будет отмечаться 100-летие создания первого демократического государства на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики.

Заместитель мэра города Канны Франк Шикли отметил, что между двумя странами существуют тесные связи дружбы. Когда страны разделяют одинаковые ценности, дружба становится еще крепче. Посредством Дней культуры Азербайджана мы поощряем культуру. Войны, террор, в первую очередь, преследуют цель уничтожения культуры. Потому что культура - это бьющееся сердце народов, их идентичность, их богатство.

«Мы гордимся тем, что Азербайджан в Каннах, и Азербайджан гордится тем, что он в Каннах», - сказал Франк Шикли, отметив, что отношения между людьми играют большую роль в дальнейшем укреплении связей между двумя странами.

Сказав, что у города Канны есть для Азербайджана особый подарок, он представил Анару Алакбарову портрет Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, созданный французским художником Оливье Домином.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой, представленной азербайджанскими музыкантами.

Гости также понаблюдали за фейерверком, организованным в рамках традиционно проводимого в Каннах фестиваля пиротехники.

Отметим, что в рамках проектов, служащих пропаганде культуры, литературы, истории и традиций Азербайджана, расширению связей между странами и народами, Фонд Гейдара Алиева систематически организует выставки, концертные программы, «Азербайджанский городок» и другие мероприятия. Эти проекты создают широкие возможности для того, чтобы лучше узнать Азербайджан.

Дни культуры же, последовательно организуемые в Каннах, позволяют каждый год открывать нашу страну с различных сторон. До сегодняшнего дня в Каннах были проведены выставки «Девичья башня», «Культурные ценности Азербайджана – жемчужины Кавказа», «Азербайджанские ковры в искусстве», «Гянджа и Габала: два города глазами французских фотографов», «Под одним солнцем» и другие подобные выставки, концертные программы, посвященные мугаму, классической, джазовой музыке, шоу фейерверков.

В период Дней культуры вдоль знаменитого каннского бульвара Круазетт ощущается настоящая атмосфера Азербайджана. Так, в эти дни город Канны и территория бульвара украшаются баннерами и постерами об Азербайджане.