Задержан нарушитель, без разрешения проникший на территорию генконсульства США в Стамбуле

2017-07-14 15:29 | www.apa.az | 4

Задержан нарушитель, пытавшийся без разрешения проникнуть на территорию генконсульства США в Стамбуле.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт haberturk.com, задержанный, по-видимому выходец из стран Средней Азии, доставлен в отделение полиции.

Он попал на территорию генконсульства, перепрыгнув через забор во внутренний сад. Оружия при нем обнаружено не было, задержанный заявил, что заблудился.

На страничке генконсульства в социальной сети Twitter гражданам США рекомендуется не приходить в диппредставительство.