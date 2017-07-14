Владимир Жириновский: Объединенная группировка войск России и Армении должна быть исключительно под российским командованием

2017-07-14 15:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом он заявил с трибуны Государственной Думы, говоря о ратификации соглашения между Москвой и Ереваном об Объединенной группировке войск Вооруженных сил России и Армении.

«Командование всеми военными базами, группировками объединенных войск должно быть только в руках генерального штаба министра обороны и нашего верховного главнокомандующего», - сказал Владимир Вольфович.

По мнению российского парламентария, совместное командование может быть чревато непредвиденными негативными последствиями. «Без нашего ведома они начнут какие-нибудь боевые действия, и мы будем автоматически втянуты», - объяснил свою позицию Владимир Жириновский.