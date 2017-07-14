Актер Евгений Дятлов: Недавно был в Баку на озвучке фильма о Гейдаре Алиеве – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-14 13:30 | www.oxu.az | 3

На российском Первом канале идет показ сериала «Красные горы». История о судьбах людей в годы гражданской войны в России, а затем и Великой Отечественной войны. Актер сериала, известный певец и музыкант Евгений Дятлов рассказал, чем его заинтересовала роль в сериале, а также вспомнил о своем недавнем визите в Баку.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

- Cегодня многие российские артисты ездят в Баку. А вот были ли в Баку вы?

- Буквально недавно (Смеется). Приезжал на пробы озвучивания нового фильма о Гейдаре Алиеве… Это мой первый в жизни приезд в Баку. Мне очень понравилось, хоть я и был всего два дня. Не ожидал, что такой шикарный город. Но очень хочется, чтобы на фоне этой современности и мощности сохранялись в большей степени старинные кварталы, уверен, они только усилят шарм города, хотелось бы, чтобы их сохранили, пусть даже в отреставрированном виде. Важно, чтобы они не исчезли… Ведь они удивительные.

А еще очень бы хотел привезти теперь семью в Баку.

- Зрители и другие артисты всегда отмечали ваш удивительный дар перевоплощения. Вы перевоплощались в Муслима Магомаева, исполняли его песни. Как относитесь к творчеству легендарного певца?

- Ну что вы, как можно относиться... кроме как с восхищением и преклонением. Чем больше я живу на этом свете, тем больше для меня вырастает фигура Муслима Магомаева. В детстве я буквально балдел, как и мамы, папы, бабушки, дедушки, от его творчества. И даже в период моего увлечения рок-музыкой Муслим Магомаев оставался для меня единственным, кто стоял в стороне, никогда внутри себя я не омрачил его светлый образ каким-то резким и дерзким подростковым высказыванием. Ну а сейчас тем более. Мне очень хотелось выступить в его образе, попробовать спеть. И то, что он был и есть в моей жизни, я очень ценю.

Помню, мне как-то звонила Тамара Ильинична Синявская и сказала, что Муслим Магометович болел за меня, когда я дрался на шоу «Король ринга». Он очень по-доброму, тепло и высоко всегда отзывался о моем исполнении и игре, что было очень приятно и неожиданно. Конечно, жаль, что Муслим Магометович так рано ушел и мне не удалось с ним пообщаться вживую.

- Хотя вы и были всего два дня в Баку, но, наверное, прочувствовали, что Азербайджан страна мультикультурная…

- Конечно. И считаю, что народам нужно сохранять свою культуру, пропагандировать ее, рассказывать о ней, делиться ею с другими. Потому что ценность – в национальных проявлениях. Но умный человек будет, с одной стороны, вбирать в себя национальные истоки, с другой стороны, быть космополитом, и в целом, относиться к ближнему так, как желает, чтобы относились к нему – по-доброму, миролюбиво. Неважно, кто на каком языке говорит в нашем мире. Главное – это доброе отношение друг к другу. И в Баку это есть.

Конечно, между Азербайджаном и Россией, нашими народами сохраняются теплые отношения. Если народы в первую очередь заинтересованы решать вопросы не силовыми методами, а за счет общения, обмена, это прекрасно. Так что нам тогда друг друга не любить? Надо и придерживаться этого, быть людьми.

A.C.

