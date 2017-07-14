МИД России о высылке американских дипломатов из Москвы

2017-07-14 13:40 | www.oxu.az | 3

«Если ситуация в вопросе возврата российской дипсобственности не сдвинется, то Москва предпримет ответные меры в отношении США, о чем неоднократно предупреждалось, как по двусторонним каналам, так и публично».

Как передает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг возврата отъемленной российской дипсобственности американской стороной.

«Отобранные объекты до сих пор не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», - заявила М.Захарова.

По ее словам, если ситуация не сдвинется, то Москва предпримет ответные меры, о чем неоднократно предупреждалось, как по двусторонним каналам, так и публично.

Она добавила, Россия готова дать зеркальный ответ.

«Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся. Была выдержана очень длительная пауза, она затянулась. Если американские партнеры не понимают, нам в какой-то момент придется действовать именно в этом направлении», - отметила М.Захарова.

Она подчеркнула, что 17 июля в Вашингтоне запланированы консультации по двусторонним отношениям, которые проведут заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря Томас Шеннан, где будут обсуждаться эти вопросы.

Н.О.