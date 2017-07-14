Представители Азербайджана на Фестивале кофе в Одессе (ФОТО)

2017-07-14 14:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На территории Морского вокзала Одессы с 14 по 16 июля пройдет Фестиваль кофе с участием представителей Азербайджана, сообщает Trend Life. Нашу страну представляют Анар Гулиев и Ариф Гурбанов.

Фестиваль, созданный кофеманами, специально для тех, кто не может представить свой день без кофе. В рамках Одесского фестиваля кофе запланированы три кофейных чемпионата: Ukrainian Barista Championship определит лучших баристов - настоящих специалистов по приготовлению самого ароматного напитка бодрости, Ukrainian Coffee Roasting Championship выявит лучших обжарщиков кофейных зерен, а Ukrainian Aeropress Championship покажет, кто из участников лучше всех владеет устройством для быстрого приготовления кофе в домашних условиях.

В рамках фестиваля также будут работать большое число стендов с кофе и кофейным принадлежностями, капингы и презентации, а также кофейный фудкорт.



(Автор: Вугар Иманов)