Рейнальдо перешел в швейцарский клуб

2017-07-14 14:10 | www.oxu.az | 4

Бывший форвард агдамского «Карабаха» Рейнальдо продолжит карьеру в Швейцарии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, бразильский футболист расторг контракт с «Аданаспором» по обоюдному согласию и перешел в швейцарский «Янг Бойз».

Отметим, что в составе «Карабаха» Рейнальдо 3 раза становился чемпионом Азербайджана. В начале 2017-го года «Аданаспор» привлек 27-летнего бразильца в свои ряды и подписал с ним контракт сроком на 2,5 года.

Э.А.

