Состоялась страновая конференция объединений российских соотечественников в Азербайджане

2017-07-14 14:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу прошла страновая конференция объединений российских соотечественников в Азербайджане.

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Татьяна Керимова отметила, что в Азербайджане созданы все условия для сохранения национальной самобытности, культуры и языка всех проживающих здесь народов.

"Азербайджан - наш родной дом, мы живем здесь в мире и согласии с азербайджанским народом и со всеми другими нациями, проживающими в стране", - сказала Керимова.

Она выразила благодарность посольству России в Азербайджане за поддержку и внимание, оказываемые соотечественникам, проживающим в Азербайджане.

По словам Керимовой, за прошлый год Координационным советом организаций российских соотечественников была проведена большая работа.

Так, представители молодежи из Азербайджана приняли участие в Форуме соотечественников в Болгарии и молодежном форуме в Санкт-Петербурге.

В этом году, по ее словам, Форум соотечественников вновь состоится в Болгарии, и по решению Координационного совета организаций российских соотечественников в Азербайджане в нем примут участие представители Центра татарской культуры "Тугантель" и Национального лезгинского центра "Самур".

Более взрослое поколение российских соотечественников из Азербайджана приняло участие в этом году в парламентских слушаниях в Госдуме РФ, сказала Керимова.

Кроме того, в этом году первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин принял участие в региональной конференции в Минске.

Керимова также отметила, что общественные объединения российских соотечественников в Азербайджане уделяют большое внимание ветеранам Великой Отечественной войны.

По ее словам, совместно с российским посольством и другими организациями в Азербайджане проводятся многочисленные мероприятия для ветеранов. Чествования проходят, как в посольстве, так и на площадке православно-культурного центра по благословению архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра. В этих мероприятиях активно участвует молодежь, которая приходит, чтобы пообщаться с ветеранами, сказала глава ОО "Содружество".

Керимова также сообщила, что при поддержке Координационного совета регулярно проводятся мероприятия, посвященные великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. В текущем году в этих мероприятиях приняло участие много детей и молодежи.

( Автор: Елена Косолапова)