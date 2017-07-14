Пять волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы 1 награждены поездкой в Италию (ФОТО)

2017-07-14 14:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC) наградила пятерых волонтеров, которые показали высокие результаты в ходе своей деятельности, внеся вклад в успешное проведение Гран-при Азербайджана Формулы 1, говорится в сообщении Операционной компании Baku City Circuit (BCC), распространенном в пятницу.

Компания отправит отличившихся волонтеров на гоночный уик-энд Гран-при Италии, который пройдет в Монца с 31 августа по 3 сентября 2017 года.

Победителями конкурса среди волонтеров стали Ахмед Шахбалаев, Ситара Шарифзаде, Хагверди Мамедов, Эмин Ализаде и Сакина Гахраманзаде. Им были вручены соответствующие сертификаты. Группа отличившихся волонтеров отправится на Гран-при Италии, где с трибуны сможет наблюдать за гонкой, а также ознакомиться с работой своих коллег за рубежом, обменяться с ними опытом.

Конкурс среди трех тысяч волонтеров Гран-при Азербайджана был объявлен 2 февраля этого года, и в результате первичной оценки деятельности каждого волонтера к следующему этапу конкурсного отбора были допущены 260 добровольцев. На данном этапе учитывались участие волонтеров в семинарах и мероприятиях ВСС Академии в период подготовки к гоночному уик-энду, а также баллы, полученные по итогам тестового экзамена, включающего вопросы о Чемпионате мира Формулы 1 и его истории, проведенных Гран-при Европы и Гран-при Азербайджана.

Имена отличившихся волонтеров были объявлены исполнительным директором BCC Арифом Рагимовым и руководителем отдела человеческих ресурсов BCC Ираной Ахмедовой на торжественной церемонии, посвященной волонтерам Гран-при Азербайджана.

Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов поздравил победителей конкурса и призвал их приложить максимум усилий для личностного роста. “Волонтеры сыграли ключевую роль в успешном проведении Гран-при Азербайджана. Я благодарю вас за ваш труд и усердие! Волонтерство является первым шагом на пути профессионального роста, и я верю, что те возможности и опыт, которые BCC предоставляет волонтерам, составят базу для достижения высоких результатов в их будущей карьере”, - сказал он.

Глава отдела человеческих ресурсов BCC Ирана Ахмедова также поздравила волонтеров, и призвала их вновь принять активное участие в будущих гонках Формулы 1. “В этом году мы подготовили специальную программу подготовки волонтеров, которая включала проведение в рамках BCC Академии серии семинаров на различные темы профессионального развития. Всестороннее развитие волонтеров является приоритетной задачей для нас и мы намерены продолжить работу в этом направлении. От имени Академии поздравляю победителей конкурса и желаю им приятной поездки и хорошего отдыха! Благодарю каждого волонтера, принявшего участие в нашем конкурсе. Уверена, что наши волонтеры, демонстрируя стремление к новым достижениям, смогут добиться больших успехов”, - сказала она.

В Баку с 23 по 25 июня прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)