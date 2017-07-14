Китай поможет построить национальный футбольный стадион и бассейн в Минске

2017-07-14 14:48 | www.trend.az | 3

Китайская Народная Республика планирует выделить Беларуси технико-экономическую помощь на реализацию двух проектов - "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта" в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая во главе с начальником отдела Департамента по оказанию помощи Ван Лигуем, передает корреспондент Белта.

"Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь по строительству большого национального футбольного стадиона и бассейна по международным стандартам. Сегодня мы подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. По нашим предположениям, на эти проекты будет выделено 1,2 млрд юаней. Мы благодарны китайской стороне", - отметил Владимир Зиновский.

Он подчеркнул, что реализация проектов в рамках технико-экономической помощи китайского правительства является одним из направлений стратегического партнерства Беларуси и Китая.

По словам министра экономики, на сегодняшний день Беларуси оказывается китайская технико-экономическая помощь на сумму более 2 млрд юаней. В частности, Владимир Зиновский констатировал успешную реализацию первого инфраструктурного проекта по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" - строительство системы электрификации. "Мы строим больницу в Боровлянах за счет технико-экономической помощи Китая, студенческое общежитие в Минске", - рассказал министр. Кроме того, в тесном взаимодействии с китайской стороной введены в эксплуатацию более 10 социальных домов. "Достигнуто взаимопонимание по реализации второго и третьего этапов данного проекта. Взаимодействие обеспечивается на всех уровнях - от районов до центральных органов власти Беларуси. Всего будет построено более 50 многоэтажных домов", - сказал Владимир Зиновский.