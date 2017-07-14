Массовое самоубийство овец в Турции: Зачем они это делают?

2017-07-14 14:57 | www.oxu.az | 5

80 овец погибли на юго-востоке Турции, совершив массовое самоубийство. На глазах у пастуха животные прыгали со скалы — одно за другим.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru, о происшествии рассказал Эркан Озер (Erkan Ozer), пасший стадо овец в горной местности в районе Мурадие. По его словам, одна из овец, подойдя к краю обрыва, бросилась вниз, а затем ее примеру по очереди последовало все стадо. Пастух пытался остановить животных, но ему удалось спасти лишь несколько особей. Общее число погибших составило 80.

Причины такого поведения овец остаются неизвестными. В начале июня такой же загадочный случай произошел с коровами в швейцарском кантоне Вале: 13 парнокопытных спрыгнуло с 50-метровой скалы. У специалистов также нет объяснения этому действию: даже если предположить, что коровы чего-то испугались, то в момент опасности они обычно разбредаются в разные стороны, а не следуют друг за другом.

Овцы, напротив, в целях самозащиты сбиваются в группы, однако пастух Эркан Озер уверяет, что во время трагического инцидента животным ничто не угрожало. Для местных жителей сельское хозяйство является основным источником дохода, и гибель овец стала серьезным ударом по их благосостоянию. Фермеры надеются на помощь властей.

С.С.

