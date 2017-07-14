Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть свой подход к ядерной сделке

2017-07-14 14:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил США пересмотреть свою политику в отношении иранской ядерной сделки, заявив, что политика силы и давления неэффективна.

«Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) доказал, что последователи политики давления, наконец-то, осознали ее неэффективность, поэтому США так же должны пересмотреть свой подход к соглашению», - сказал Зариф журналистам по прибытии в аэропорт в Нью-Йорке, передает в пятницу агентство IRNA.

Зариф отправился в США, чтобы принять участие в политическом форуме ООН 2017 года.

«Те, кто оказывал давление на Иран, поняли, что эти меры не приведут к желаемой цели, и что соглашение является лучшим результатом», - сказал он.

Зариф добавил, что все стороны исторической ядерной сделки достигли желаемого, поскольку характер переговоров носил всеобъемлющий характер.

«Мы считаем, что американские лидеры должны изменить свой подход к соглашению, иначе они помешают его жизнеспособности», - сказал он.



Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)