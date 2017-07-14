Президент Таджикистана принял руководителя Совета предпринимателей США

2017-07-14 14:58 | www.trend.az | 4

В Касри миллат в пятницу Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял руководителя Совета предпринимателей Соединенных Штатов Америки и Республики Таджикистан Филиппа Де Леон, передает НИАТ «Ховар».

Было подчеркнуто особое место развития добрых и всесторонних связей с Соединенными Штатами Америки во внешней политике Республики Таджикистан, назван важным приезд делегации предпринимателей и бизнесменов Америки в Таджикистан с целью обмена мнениями по нынешнему состоянию и перспективам партнерства между двумя государствами в сферах торговли и экономики.

Было подчеркнуто, что в период установления межгосударственных отношений подписано более 30 документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе в сферах торговли и экономики, Правительством Республики Таджикистан созданы благоприятные и необходимые условия для эффективной деятельности предпринимателей и инвесторов Соединенных Штатов Америки в Таджикистане.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по сотрудничеству предпринимательских и инвесторских кругов Таджикистана и Америки в сферах экономики, торговли, промышленности, энергетики, инвестиции, туризма и по привлечению инвестиций предпринимателей и бизнесменов этого государства в продвижение функционирования свободных экономических зон Таджикистана.

Стороны также обменялись мнениями по другим интересующим их вопросам.