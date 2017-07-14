Вице-премьер Турции: «Ночью 15 июля мы столкнулись с самым большим предательством в нашей истории»

2017-07-14 16:14 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, Н.Куртулмуш сказал, что в связи с совершенной 15 июля попыткой военного переворота в Турции представители иностранных медиа могут получить любую информацию.

Он сказал, что для истории Турции 15 июля 2016 года имеет две стороны: «Ночью 15 июля мы столкнулись с самым большим предательством в нашей истории. Мы столкнулись с теми, кто попытался убить людей, используя возможности, которые они приобрели в армии в течение 40 лет. Мы никогда не забудем тех, кто планировал это предательство и тех, кто стоял за ними. К сожалению, на протяжении 67 лет было 5 военных переворотов. После одного из них были казнены премьер-министр и два министра. В 1997-1998 годах пришедший к власти по воле народа премьер-министр угрозой был отстранен от власти. Наш народ во время этих 5 переворотов по разным причинам не смог организовать сопротивление. 15 июля же наш народ продемонстрировал свою волю. Был написан эпос о большом героизме. Мы просим наших иностранных друзей поделиться этой правдой с другими. 15 июля стало легендарным в истории турецкого народа».