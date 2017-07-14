В столице Азербайджане проходит международный фестиваль Baku – Soul of ART 2017 (ФОТО)

2017-07-14 14:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджане с 13 по 16 июля проходит фестиваль Baku – Soul of ART 2017, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщили Trend Life заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

В фестивале принимают участие представители Азербайджана, России, Грузии, Ирана и Украины. В рамках фестиваля для гостей организованы экскурсии по самым прекрасным и историческим местам Баку. Танцевальный фестиваль по национальным и современным направлениям танца, хип-хоп батлы и шоу-кейсы, лучшая развлекательная программа у бассейна (pre-party) и в завершение незабываемое AfterParty для взрослых и детей с лучшими DJ-ми нашей страны, веселыми конкурсами и призами, оставят самые незабываемые впечатления.

Развлекательная программа для детей и взрослых, бассейн, море, танцы, лучшая музыка в рамках Baku –Soul of Dance 2017 пройдет 14 июля в Shikhov Aqua Park. В честь 15-летия студии современного танца в Азербайджане – Jam SS, начиная с самого утра, гостей ждут невероятные конкурсы у бассейна, далее - концерт по национальным и современным направлениям танца, и завершится вечер грандиозным шоу от команды Guenolla Music - DJ Rasl, DJ KML, DJ Stasy, DJ Mike, DJ Shadow и неповторимый MIORY. Хип-хоп батлы и шоу-кейсы с лучшими танцорами и ди-джеями нашего города, окунут гостей в мир зажигательной и красивой музыки.

15 июля жители и гости столицы смогут увидеть всех участников фестиваля на Приморском бульваре, которые выступят с концертной программой.

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(Автор: Вугар Иманов)