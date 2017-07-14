Кыргызстан и Индия обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

2017-07-14 15:02 | www.trend.az | 4

По инициативе индийской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с Государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает КНИА «Кабар».

В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей по итогам государственного визита Президента КР А.Атамбаева в Индию (декабрь 2016 г.), а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.

Стороны подчеркнули важность обоюдной нацеленности на укрепление и развитие традиционно дружественных отношений между двумя странами и активное взаимодействие в реализации предстоящих совместных мероприятий.

Министры договорились поддерживать дальнейшие тесные контакты по наиболее значимым вопросам двусторонней повестки дня.