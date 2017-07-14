Популярного телеведущего ATV ужалила змея – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-07-14 15:30 | www.oxu.az | 5
Как сообщалось, популярного телеведущего ATV Ильгара Микаилоглу во время съемок передачи «İlqarla bir gün» в Физулинском районе ужалила змея.
Супруга телеведущего Зульфия Байрамова сообщила Oxu.Az о состоянии Ильгара:
«Ильгару оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он чувствует себя нормально. Сейчас его везут в Баку».
14:45
Популярного телеведущего ATV Ильгара Микаилоглу ужалила змея во время съемок в Физулинском районе.
Об этом Oxu.Az сообщила супруга телеведущего Зульфия Байрамова. Из-за критического состояния И.Микаилоглу немедленно доставили в госпиталь.
А.С.