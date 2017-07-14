Популярного телеведущего ATV ужалила змея – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-14 15:30 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, популярного телеведущего ATV Ильгара Микаилоглу во время съемок передачи «İlqarla bir gün» в Физулинском районе ужалила змея.

Супруга телеведущего Зульфия Байрамова сообщила Oxu.Az о состоянии Ильгара:

«Ильгару оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он чувствует себя нормально. Сейчас его везут в Баку».

14:45

Популярного телеведущего ATV Ильгара Микаилоглу ужалила змея во время съемок в Физулинском районе.

Об этом Oxu.Az сообщила супруга телеведущего Зульфия Байрамова. Из-за критического состояния И.Микаилоглу немедленно доставили в госпиталь.

А.С.