Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку – правящая партия Турции

2017-07-14 15:03 | www.trend.az | 3

АНКАРА /Trend/ - Азербайджан неоднократно доказывал свое братство с Турцией, сказал Trend в пятницу заместитель председателя и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Махир Унал.

Он отметил, что в день попытки военного переворота в Турции Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и ясно выразил свою позицию и поддержал народ и правительство Турции.

«Мы благодарны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку», - сказал Унал.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)