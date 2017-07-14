Ученые из МГУ создали новый антибиотик

2017-07-14 15:04 | www.trend.az | 5

Учёные Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского (НИИ ФХБ) МГУ имени М.В. Ломоносова выяснили, что антиоксидант SkQ1, созданный в МГУ, обладает сильным антибактериальным действием. Исследование выполнено в рамках проекта "Ноев Ковчег" (при поддержке РНФ), его результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, передает РИА Новости.

Митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 — синтетическое соединение, полученное учеными МГУ. Оно состоит из иона Скулачёва, или SkQ+, и мощного растительного антиоксиданта пластохинона (Q), которые соединены между собой цепочкой углеродных атомов. Соединение заряжено положительно и проникает в митохондрии, где обезвреживает ядовитые активные формы кислорода. Уже опубликованы работы о том, что SkQ1 замедляет старение мышей, значительно ускоряет заживление диабетических ран, помогает при борьбе с аутоиммунным артритом у крыс.