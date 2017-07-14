В Баку совершат намаз-вахдат в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции

2017-07-14 15:40 | www.oxu.az | 5

В субботу, 15 июля, в мечети Гейдара Алиева будет совершен намаз-вахдат (единый намаз).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в намазе будет участвовать председатель УМК, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Намаз будет совершен в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

Представители различных течений ислама вместе совершат намаз, будет почтена память погибших во время событий, а также прочтены молитвы за упокой их душ.

Отметим, до этого в Азербайджане намаз-вахдат совершался несколько раз.

Н.О.