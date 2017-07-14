Жириновский призвал не допускать Армению к командованию объединенной группировки

2017-07-14 15:48 | www.oxu.az | 4

Сегодня на заседании Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время прений по вопросу ратификации соглашения об объединенной группировке войск России и Армении заявил, что армянские офицеры не должны быть допущены к командованию группировки.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе межпарламентской группы Россия – Азербайджан.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что совместное командование военными базами и объединенными группировками войск за пределами России – неприемлемо.

Владимир Жириновский считает, что объединенная группировка войск РФ и Армении должна находиться исключительно под российским командованием.

«Командование всеми военными базами, группировками объединенных войск должно быть только в руках генерального штаба министра обороны и нашего верховного главнокомандующего», - сказал Владимир Вольфович.

По мнению российского парламентария, совместное командование может быть чревато непредвиденными негативными последствиями. «Без нашего ведома они начнут какие-нибудь боевые действия, и мы будем автоматически втянуты», - объяснил свою позицию Владимир Жириновский.

Напомним, сегодня Госдума РФ ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении Соглашение было подписано в 2016 году и сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления и направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Арменией.

Н.О.