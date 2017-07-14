Погибшие при пожаре в Петербурге являются гражданами Узбекистана - МИД

2017-07-14 15:14 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило гибель граждан республики при пожаре в Санкт-Петербурге.

"Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, выехавшие 13 июля в Колпино (входит в Санкт-Петербург) для выяснения обстоятельств пожара и установления личности жертв, со ссылкой на комитет по внешним связям Санкт-Петербурга подтвердили гибель семи узбекских граждан", - говорится в сообщении консульского управления МИД, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Все погибшие оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области.

В сообщении отмечается, что компетентными органами России назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Посольство Узбекистана поддерживает постоянные контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга.

По данным консульского управления МИД, информация о погибших узбекских гражданах передана в подразделения МВД Узбекистана и Хорезмский областной хокимият (администрация) для оповещения родственников.

Как сообщалось, утром 13 июля в металлическом ангаре в Колпино произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела семерых погибших.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)