Ирак намерен расширить взаимодействие с Азербайджаном в сфере безопасности и борьбы с терроризмом

2017-07-14 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак имеют хорошие отношения в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, сказал в пятницу на брифинге временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли.

"В этом направлении у нас полное взаимопонимание, и мы намерены и дальше расширять взаимодействие в этой сфере", - сказал дипломат.

По его словам, иракская сторона приветствует меры, предпринимаемые силами безопасности Азербайджана в борьбе с терроризмом.

Отметим, что Азербайджан внес большой вклад в обеспечение безопасности в Ираке.

Военнослужащие Азербайджана находились в Ираке с 2003-го по 2008 год. Азербайджанские военнослужащие в составе 14 офицеров, 16 сержантов и 120 рядовых охраняли ГЭС и водохранилище в иракском городе Аль-Хадита. В соответствии с решением Милли Меджлиса Азербайджана от 11 ноября 2008 года миротворческий контингент из 150 военнослужащих азербайджанских вооружённых сил завершил свою миссию в Ираке и вернулся домой.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)