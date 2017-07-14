Нуман Куртулмуш: «Убийство двухлетней Захры - это международное преступление»

2017-07-14 16:39 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время встречи с представителями азербайджанских и зарубежных СМИ в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции заявил заместитель премьер-министра Турции и спикер парламента Нуман Куртулмуш.

Н.Куртулмуш сказал, что надеется на скорейшее освобождение Арменией оккупированных земель и возвращение их Азербайджану.

Заместитель премьер-министра Турции также выразил отношение к гибели 2-летней Захры и ее бабушки в результате обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы.

«Убийство двухлетней Захры в результате армянского обстрела неприемлемо, это международное преступление», - подчеркнул Н.Куртулмуш.