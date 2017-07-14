В БВШН состоялся первый «Выпускной»

2017-07-14 16:47 | www.apa.az | 3

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам. В ней приняли участие Президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, Региональный Президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов, руководящие работники и руководители подразделений компаний SOCAR и BP, ректоры высших учебных заведений Азербайджана, представители транснациональных компаний, представители Университета Хериота-Ватта (УХВ) Великобритании, профессора и преподаватели БВШН, выпускники и их родители.

Открывая церемонию, ректор Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостей и поздравил выпускников по случаю окончания вуза, пожелав им больших успехов в жизни и в профессии:

«Для нас – большая честь и гордость, что выпускниками Бакинской Высшей Школы Нефти стали самые талантливые и способные молодые люди, набравшие при поступлении в вуз высокие баллы и ставшие студентами Высшей школы».

Говоря об успехах выпускников БВШН, он сообщил, что сразу несколько человек поступили в самые престижные зарубежные высшие учебные заведения, завоевав при этом право получать стипендию. Другие же были приняты на работу в транснациональные компании, включая BP, STAR Refinery и SOCAR Turkey.

Поздравив новоиспеченных инженеров, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев пожелал им продолжать традиции Бакинской Высшей Школы Нефти: «Нами успешно претворяется в жизнь стратегия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по превращению нефтяного капитала в человеческий, и вы, молодежь, являетесь строителями будущего страны, которые должны внести достойный вклад в ее развитие и процветание».

Подчеркнув достижения БВШН в развитии международного сотрудничества, Региональный Президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что успешная деятельность вуза в этом направлении поможет стать ему одним из ведущих высших заведений, имеющих международное признание.

Заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов также поздравил выпускников БВШН со знаменательным событием в их жизни и отметил большие успехи Высшей школы в подготовке азербайджанских специалистов высокой квалификации, владеющих английском языком, для различных отраслей промышленности. Он выразил уверенность, что представители нового поколения молодых инженеров внесут достойный вклад в развитие экономики страны и будут с честью служить интересам Родины.

Затем состоялось торжественное вручение дипломов. Дипломы Бакинской Высшей Школы Нефти и Университета Хериота-Ватта получили 102 выпускника БВШН, обучавшиеся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик». Проект «двух дипломов» реализован в соответствии с договором между УХВ и Высшей школой, обучение в которой ведется на основе учебной программы британского университета. Кроме того, лучшие выпускники БВШН, Ибрагим Мамедов и Ахмед Гелендерли, обучавшиеся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик», получили знаки отличия, а имя Ибрагима Мамедова было занесено на символическую доску лучших выпускников вуза.