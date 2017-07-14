Прокурор потребовал наказания для Лапшина

2017-07-14 15:54 | www.oxu.az | 3

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил гособвинитель Насир Байрамов.

Прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев в колонии обшего режима.

Гособвинитель сказал, что после отбытия наказания А.Лапшин должен быть выдворен из Азербайджана согласно 52 статье УК АР.

Адвокат Лапшина попросил суд предоставить ему время для подготовки выступления.

Процесс будет продолжен 19 июля.

Отметим, на проведенном 12 июля процессе было отмечено, что завершилось судебное следствие по делу Александра Лапшина.

Отметим, что имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Н.О.