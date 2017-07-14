В США девушка во время селфи разбила экспонаты на 200 тысяч долларов – ВИДЕО

2017-07-14 16:05 | www.oxu.az | 3

Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов при неудачной попытке сделать селфи на их фоне, сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал Mashable.

На видео, опубликованном на сайте, видно, как девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine, представляющие собой короны различных цветов и форм.

Н.О.