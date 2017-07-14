Народ Турции ценой своей крови поддержал демократию в день попытки военного переворота – правящая партия

2017-07-14 15:31 | www.trend.az | 3

АНКАРА /Trend/ - Народ Турции ценой своей крови поддержал демократический строй и справедливость в день попытки военного переворота, сказал пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции ( ПСР) Махир Унал.

«В тот день не было зафиксировано ни одного случая насилия против военных, и народ полностью одержал победу над путчистами», - сказал Унал.

Правящая Партия справедливости и развития стала основным инициатором в сфере демократии и прав человека, и с первого дня прихода к власти ПСР преодолела немало трудностей, сказал зампредседателя.

«Турция сталкивается с трудностями в регионе, но, несмотря на это, страна справляется с этими проблемами», - добавил Унал.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)