В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-07-14 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 19-23, днем - 30-34, в Баку ночью – 19-21, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

До 17 июля жаркая погода в дневные часы на фоне слабого ветра на Абшеронском полуострове будет неблагоприятной для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха 19-24, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)