Азербайджанские сертификаты качества винной продукции будут признаваться за рубежом (ФОТО)

2017-07-14 15:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Признание результатов сертификации качества винной продукции, проводимой Центром экспертизы потребительских товаров при министерстве экономики Азербайджана, позволит значительно сократить расходы на проверку качества вина при экспорте в зарубежные страны, сказал в пятницу на мероприятии, посвященном получению центром международного аккредитационного сертификата, директор центра Фазиль Мамедов.

По его словам, если ранее винная продукция проходила экспертизу во Франции и на одну экспертизу приходилось тратить 850 евро, то проведение аналогичной проверки, признаваемой в мире, в Азербайджане обойдется в 256 манатов.

"Сейчас азербайджанские сертификаты качества будут признаваться в мире, и в результатах анализов можно быть уверенным", - сообщил Мамедов.

Затем Центру экспертизы потребительских товаров было вручено свидетельство о соответствии методов анализа винной продукции международным стандартам.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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