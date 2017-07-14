Увеличивайте свой доход со вкладом «Əlavə fürsət»!

2017-07-14 16:30 | www.oxu.az | 3

Expressbank предлагает вклад «Əlavə fürsət» для клиентов, желающих взять проценты по вкладу в самом начале срока. Процентная ставка по вкладу «Əlavə fürsət» на срок в 1 год составляет 13%, при этом клиент получит доходы от процентов не ежемесячно или в конце срока, а в день оформления вклада. Владелец вклада, получив проценты вперед, имеет возможность использовать средства для удовлетворения своих потребностей либо в целях увеличения доходов, проконсультировавшись со специалистами банка, вложить эти деньги в другие существующие продукты банка.

Преимущества вклада «Əlavə fürsət» не заканчиваются на этом. Expressbank создает клиентам возможность оформления кредита на основе данного депозита, а также предлагает пластиковую карту в качестве подарка. Депозит застрахован Азербайджанским фондом страхования вкладов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Получайте дополнительный доход от своих доходов со вкладом «Əlavə fürsət»!