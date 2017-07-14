Узбекистан и Еврокомиссия обсудили перспективы сотрудничества

2017-07-14 15:56 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, в том числе предстоящие двусторонние контакты, обсудили в пятницу министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов и гендиректор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Как сообщалось, делегация представителей Европейского союза во главе с Мансервиси накануне прибыла с визитом в Ташкент.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также ход реализации стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией с точки зрения повышения ее эффективности.

«В практическом плане была рассмотрена подготовка к предстоящему заседанию Совета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" в Брюсселе, визиту в республику верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, проведению в Узбекистане очередной межрегиональной встречи "Центральная Азия - ЕС" и другим совместным мероприятиям», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны подтвердили взаимное согласие на учреждение нового органа взаимодействия - подкомитета по сотрудничеству в целях развития, который будет заниматься укреплением связей в финансово-технической сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

В беседе принял участие глава делегации ЕС в Узбекистане, посол Эдуардс Стрипрайс.

В ходе визита делегации ЕС запланированы встречи с представителями правительства Узбекистана, в Госкомитете по инвестициям и других госструктурах республики, в ходе которых планируется обсудить приоритетные направления сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, экономического развития, частного бизнеса и предпринимательства, управления водными ресурсами, энергетики и управления границами.

Члены делегации встретятся с дипломатическими представителями стран-членов ЕС в Узбекистане, а также агентствами в сфере развития - Азиатским банком развития, JICA, KOICA, Программой развития ООН, Фондом ЮНИСЕФ, Всемирным банком - для обсуждения ключевых вопросов развития и возможностей укрепления сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)