Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» в III квалификационном раунде

2017-07-14 17:12 | www.apa.az | 6

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка III квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, на этом мероприятии сформировались 15 пар очередного раунда.

Жеребьёвка состояла из двух частей. В Пути чемпионов выступят 17 пар II квалификационного раунда и 3 команды, которые вступят в борьбу непосредственно с этой стадии. Они составили 10 пар.

В ходе жеребьёвки выяснился и возможный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха». Соперником пары, в которую входит агдамская команда, встретившаяся во II квалификационном раунде с грузинским клубом «Самтредиа» будет победитель пары «Шериф» (Молдова) – «Кукеси» (Албания). Первая игра в этой паре состоится на поле победителя дуэли чемпионов Азербайджана и Грузии.

«Шериф» одержал победу в первой, домашней встрече с албанской командой со счётом 1:0.

А 10 клубов, не ставших чемпионами в своих странах составили 5 пар.

Отметим, что матчи III квалификационного раунда будут проведены 25-26-го июля и 1-2-го августа.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд

Путь чемпионов

«Славия» (Чехия) – победитель пары БАТЭ (Беларусь) – «Аласкерт» (Армения)

победитель пары «Спартак» (Латвия) – «Астана» (Казахстан) – победитель пары «Мариехамн» (Финляндия) – «Легия» (Польша)

победитель пары «Зрински» (Босния и Герцеговина) – «Марибор» (Словения) – победитель пары «Хафнарфёрдур» (Исландия) – «Викингур» (Фарерские острова)

победитель пары «Жилина» (Словакия) – «Копенгаген» (Дания) – победитель пары «Мальмё» (Швеция) – «Вардар» (Македония)

победитель пары «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Селтик» (Шотландия) – победитель пары «Дандалк» (Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия)

победитель пары «Хапоэль» (Беер-Шэва, Израиль) – «Гонвед» (Венгрия) – победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Лудогорец» (Болгария)

«Виторул» (Румыния) – победитель пары АПОЕЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург)

победитель пары «Хибернианс» (Мальта) – «Зальцбург» (Австрия) – победитель пары «Риека» (Хорватия) – ТНС (Уэльс)

победитель пары «Карабах» (Азербайджан) – «Самтредиа» (Грузия) – победитель пары «Шериф» (Молдова) – «Кукеси» (Албания)

победитель пары «Партизан» (Сербия) – «Будучность» (Черногория) – «Олимпиакос» (Греция)

Путь представителей лиг

«Стяуа» (Румыния) – «Виктория» (Чехия)

«Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия)

«Динамо» (Киев, Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)

АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Башакшехер» (Турция)