Трамп подвергся критике за комплимент жене Макрона – ВИДЕО

2017-07-14 16:47 | www.oxu.az | 4

Глава американского государства Дональд Трамп похвалил «хорошую форму» 64-летней первой леди Франции Брижит Макрон. «Вы в такой хорошей форме», - сказал Трамп.

Он повторил ремарку французскому лидеру и, вновь обратившись к женщине, называет ее «прекрасной», об этом передает Oxu.Az со ссылокой на РИА Новости.

В соцсетях слова Трампа вызвали недовольство некоторых пользователей.

Так, режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом заявила в Twitter: «Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле».

Напомним,Трамп нанес первый визит во Францию в качестве президента США.

Трампа не раз упрекали в непристойном обращении с женщинами.

В прошлом году было опубликовано видео 11-летней давности, на котором Трамп в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он «звезда».

После этого более 10 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах.

Э.А.

