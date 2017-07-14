Стали известны потенциальные соперники азербайджанских клубов в III квалификационном раунде Лиги Европы

2017-07-14 16:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

По итогам жеребьевки стали известны потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов «Габала», «Интер» и «Зиря».

Так, если «Габала» выйдет во второй раунд квалификации, следующим ее соперником станет «Панатинаикос» (Греция). Первая игра для азербайджанского клуба состоится на выезде. В первой игре второго раунда квалификации «Габала» на своем поле сыграла вничью (1:1) с «Ягеллонией» (Польша).

Соперником «Интера» в случае выхода во второй раунд станет победитель пары «Эстерсунд» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция). В первой игре проходящего в настоящее время раунда «Интер» одержал победу над люксембургским клубом «Фола». А Галатасарай» в гостях со счетом 2:0 выиграл у «Эстерсунда».

Другой представитель Азербайджана - ФК «Зиря», если повезет, в третьем квалификационном раунде проведет встречи с украинским клубом «Александрия». В своей первой игре второго раунда квалификации ФК «Зиря» проиграл румынской «Астре» со счетом 1:3.

Отметим, что первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 июля, а ответные – третьего августа.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)