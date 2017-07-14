Угроза суверенитету и территориальной целостности Азербайджана - это угроза международному порядку и общей безопасности - МИД Норвегии

2017-07-14 16:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Норвегия на прошедшем на этой неделе неофициальном СМИД ОБСЕ в Австрии призвала действующего председателя ОБСЕ защитить территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на неофициальном совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Мауэрбахе, заместитель министра иностранных дел Норвегии Тон Скоген заявила, что во время кризиса, изменения ландшафтов безопасности и неопределенного будущего международное сотрудничество, основанное на общих принципах и нормах, является более важным, чем когда-либо.

«Обязательства ОБСЕ являются нашим общим наследием, тщательно разработанным на основе консенсуса. Мы должны подтвердить эти стандарты и этот дух сотрудничества», - заявила Скоген, обращаясь к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу.

По ее словам, сегодня, к сожалению, некоторые государства-участники не выполняют свои обязательства перед ОБСЕ.

«Это причина тупика, в котором мы сейчас находимся. Это является причиной отсутствия доверия и компромисса в нашей организации. Угрозы и нарушения суверенитета и территориальной целостности государств-участников сохраняются, будь то в Украине, Грузии, Молдове или Азербайджане. Это угрозы международному порядку и нашей общей безопасности», - сказала она.

По словам замминистра, единство может строиться только на полном соблюдении обязательств ОБСЕ и международного права.

«Я могу заверить вас, что Норвегия будет по-прежнему оставаться принципиальной - верной международному праву и нашим обязательствам в рамках ОБСЕ. Норвегия будет продолжать осуществлять свое право голоса и выражать конструктивную критику», - сказала Скоген.

По ее словам, ОБСЕ является и должна оставаться ключевой платформой для диалога и восстановления доверия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)