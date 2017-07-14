В Турции продлят режим ЧП еще на три месяца

2017-07-14 17:10 | www.oxu.az | 4

Правительство Турции намерено продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым в пятницу, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

«Мы выступим с предложением продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Когда условия позволят, он будет отменен, но пока говорить о конкретных датах преждевременно», - сказал Йылдырым на встрече с журналистами.

Н.О.