Первым выпускникам Бакинской Высшей Школы Нефти вручены дипломы (ФОТО)

2017-07-14 16:33 | www.trend.az | 4

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам. В ней приняли участие Президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, Региональный Президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов, руководящие работники и руководители подразделений компаний SOCAR и BP, ректоры высших учебных заведений Азербайджана, представители транснациональных компаний, представители Университета Хериота-Ватта (УХВ) Великобритании, профессора и преподаватели БВШН, выпускники и их родители.

Вначале был показан видеосюжет об открытии нового кампуса Высшей Школы с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 мая этого года. Открывая церемонию, ректор Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостей и поздравил выпускников по случаю окончания вуза, пожелав им больших успехов в жизни и в профессии. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о молодом поколении в стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи во всех областях, в том числе для получения высококачественного высшего образования.

«Для нас – большая честь и гордость, что выпускниками Бакинской Высшей школы нефти стали самые талантливые и способные молодые люди, набравшие при поступлении в вуз высокие баллы и ставшие студентами Высшей школы», – подчеркнул ректор. Говоря об успехах выпускников БВШН, он сообщил что сразу несколько человек поступили в самые престижные зарубежные высшие учебные заведения, завоевав при этом право получать стипендию. Другие же были приняты на работу в транснациональные компании, включая BP, STAR Refinery и SOCAR Turkey.

Поздравив новоиспеченных инженеров, Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев пожелал им продолжать традиции Бакинской Высшей Школы Нефти, являющейся национальным брендом образования Азербайджана, и стать отличными специалистами нефтегазовой отрасли. «Нами успешно претворяется в жизнь стратегия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по превращению нефтяного капитала в человеческий, и вы, молодежь, являетесь строителями будущего страны, которые должны внести достойный вклад в ее развитие и процветание», – сказал Ровнаг Абдуллаев.

Подчеркнув достижения БВШН в развитии международного сотрудничества, Региональный Президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что успешная деятельность вуза в этом направлении поможет стать ему одним из ведущих высших заведений, имеющих международное признание.

Заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов также поздравил выпускников БВШН со знаменательным событием в их жизни и отметил большие успехи Высшей школы в подготовке азербайджанских специалистов высокой квалификации, владеющих английском языком, для различных отраслей промышленности. Он выразил уверенность, что представители нового поколения молодых инженеров внесут достойный вклад в развитие экономики страны и будут с честью служить интересам Родины.

С искренними поздравлениями к выпускникам обратился и декан Инженерного факультета Университета Хериота-Ватта профессор Питер Кью. Он пожелал им добиться больших достижений в профессиональной деятельности и достичь новых целей в жизни. «Я не сомневаюсь», – сказал профессор Петер Кью, – «что выпускники Высшей школы станут самыми лучшими азербайджанскими инженерами, где бы они ни работали».

Затем состоялось торжественное вручение дипломов. Дипломы Бакинской Высшей школы нефти и Университета Хериота-Ватта получили 102 выпускника БВШН, обучавшиеся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик». Проект «двух дипломов» реализован в соответствии с договором между УХВ и Высшей школой, обучение в которой ведется на основе учебной программы британского университета. Кроме того, лучшие выпускники БВШН, Ибрагим Мамедов и Ахмед Гелендерли, обучавшиеся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик», получили знаки отличия, а имя Ибрагима Мамедова было занесено на символическую доску лучших выпускников вуза.

Со словами признательности Высшей школе и любимым преподавателям от имени всех выпускников обратились Фахмин Хюсюзаде и Фидан Селимзаде. Они поблагодарили всех, кто принял участие в их становлении как специалистов. Выступая от имени родителей выпускников, Фаиг Алиев, отец Кямрана Алиева, окончившего вуз по специальности «Инженер-химик», выразил благодарность руководству и преподавателям БВШН за усилия и труд, которые они вложили в обучение и воспитание молодого поколения.

Своими яркими выступлениями собравшихся порадовали представители Каледонского общества в Баку и один из самых известных музыкальных коллективов Азербайджана «Natiq ritm qrupu». Завершилась церемония традиционным подбрасыванием академических шапочек, после чего была сделана фотография на память.