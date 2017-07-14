Expressbank предлагает увеличивать свой доход с вкладом “Əlavə fürsət”!

2017-07-14 16:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Expressbank предлагает вклад “Əlavə fürsət” для клиентов, желающих взять проценты по вкладу в самом начале срока.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, процентная ставка по вкладу “Əlavə fürsət” на срок в один год составляет 13 процентов, при этом клиент получит доходы от процентов не ежемесячно или в конце срока, а в день оформления вклада. Владелец вклада, получив проценты вперед, имеет возможность использовать средства для удовлетворения своих потребностей, либо в целях увеличения доходов, проконсультировавшись со специалистами банка, вложить эти деньги в другие существующие продукты банка.

Преимущества вклада “Əlavə fürsət” не заканчиваются на этом. Expressbank создает клиентам возможность оформления кредита на основе данного депозита, а также предлагает пластиковую карту в качестве подарка. Депозит застрахован Азербайджанским фондом страхования вкладов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Получайте дополнительный доход от своих доходов с вкладом “Əlavə fürsət”.