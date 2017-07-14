Президент утвердил обновленный госбюджет

2017-07-14 17:17 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон «О госбюджете Азербайджана на 2017 год».

Как передает АПА-Экономикс, согласно изменениям, внесенным в закон, доходы госбюджета составили 16,766 млрд. манатов, расходы - 17,941 млрд. манатов (в том числе централизованные доходы утверждены на уровне 16 млрд. 119,015 млн. манатов, местные доходы - 646,985 млн. манатов, централизованные расходы - 17 млрд. 219,758 млн. манатов, местные расходы - 721,242 млн. манатов).