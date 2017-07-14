В Киеве задержали агента российских спецслужб

2017-07-14 17:30 | www.oxu.az | 3

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве агента спецслужб Российской Федерации. Он якобы пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя министерства обороны республики.

Как передает Oxu.Az, oб этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба СБУ.

«Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб хотел получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещениях вдоль линии разграничения воинских частей и соединений ВСУ и Нацгвардии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный интересовался также поставками на Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, установочными данными об офицерах – инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих. «Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить тайные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на чиновников Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера», - сообщает СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по статье 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Э.А.

