Ненефтяной сектор Азербайджана - донор будущих успехов страны

2017-07-14 16:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ни для кого не секрет, что Азербайджан пользуется своими богатыми природными ресурсами как действенным инструментом для завоевания позиций на международной арене. Нефтегазовые проекты Азербайджана, реализуемые совместно со странами-партнерами, обеспечивают энергетический баланс и энергетическую безопасность многих государств. А проект вывода азербайджанского газа на европейские рынки расширит географию участия в энергорынке до европейского региона.

Между тем сегодня основной целью экономической политики страны является уход азербайджанской экономики от сырьевой зависимости и развитие ненефтяного сектора. Именно на этом акцентируются реформы, проводимые в стране последние несколько лет. Неслучайно, что в настоящее время большая часть ВВП страны формируется за счет ненефтяного сектора. Если в 2006-2008 годах доля ненефтяного сектора в ВВП страны составляла всего 40 процентов, то сегодня этот показатель достигает почти 70 процентов.

Хотя сам процесс диверсификации экономики и является крайне сложным, но при нынешней нестабильности в мировой экономике является вполне своевременным шагом. И это только еще начало пути модернизации хозяйственной системы страны.

Итак, приоритетами развития экономики Азербайджана в 2017 году выбрано развитие ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. И итоги первого полугодия 2017 года вполне впечатляющие.

«Ненефтяная экономика за шесть месяцев выросла на 1,7 процента. Это очень хороший показатель», - заявил в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

При этом ненефтяная промышленность выросла на 4,4 процента, сельское хозяйство - на 2,2 процента. А валютные резервы страны за отчетный период выросли примерно на три миллиарда долларов - до 40,6 миллиарда долларов.

Что касается показателей внешнеторгового оборота, то и они демонстрируют рост. По итогам шести месяцев этого года экспорт вырос на 36 процентов, в том числе ненефтяной экспорт - на 27 процентов, импорт сократился на 15 процентов. До конца года можно ожидать еще большего увеличения профицита торгового баланса именно благодаря ненефтяному экспорту. Поскольку свои плоды приносят меры государственной поддержки, направленные на развитие предпринимательства в стране и вывод азербайджанской продукции на мировые рынки.

Ожидая ощутимых дивидендов от этих мероприятий в долгосрочном периоде, мы уже становимся свидетелями изменения структуры экспорта отечественной продукции. В этой связи можно ожидать превращения ненефтяной промышленности и сельского хозяйства в основной источник роста экономики и экспорта.

В своем выступлении на заседании Кабмина Президент Ильхам Алиев обозначил потенциальные сферы, способствующие притоку валюты в страну. И эти сигналы гораздо более многозначительные и рассчитаны на получение реальных дивидендов.

Прежде всего, Азербайджан станет активным экспортером сельскохозяйственной продукции. Фундук, миндаль, табак, хлопок, чай, шелк, зерно, оливки, сахарный тростник, виноград и изделия из них обеспечат огромные возможности для выхода на международные экспортные рынки. Тем более, как отметил глава государства, они тоже являются природными богатствами Азербайджана, которых лишены многие страны мира, и этим также можно воспользоваться во благо страны. Отметим, что, помимо традиционных рынков сбыта, в странах Европы, Персидского залива и Азии тоже есть интерес к азербайджанской продукции.

Промышленная продукция Азербайджана не менее востребована на международных рынках. Таможенная статистика экспорта по отдельным товарам промышленного производства служит доказательством нарастающего экспорта отечественной ненефтяной промышленной продукции, сказал Президент Азербайджана.

Так, за первое полугодие 2017 года экспорт золота вырос на 64 процента, электроэнергии - на 300 процентов, алюминия - на 30 процентов, пластиковых товаров - на 22 процента, оборудования, механических устройств - на 50 процентов, меди - на 67 процентов, концентрата медной руды - на 100 процентов, дегтярного масла - на 56 процентов, бентонитовой глины - на 255 процентов, текстильных изделий - на 73 процента, камня, гипса, цемента - на 3000 процентов, продуктов химической промышленности - на восемь процентов, свинца - на 123 процента.

Тот фактор, что около 80 процентов ВВП Азербайджана формируется за счет частного сектора, привлекает в страну иностранных инвесторов. Сегодня крупные инвестиции уже поступают и в ненефтяной сектор - в сельское хозяйство, в создание новых промышленных отраслей. За шесть месяцев этого года в экономику страны вложено пять миллиардов долларов инвестиций, и большая их часть - иностранные инвестиции. Тем не менее Президент Ильхам Алиев отметил важность и внутренних инвестиций от частного сектора.

По мнению главы государства, создание за счет иностранных и внутренних инвестиций промышленных парков, промышленных зон, агропарков и крупных фермерских хозяйств в большой степени увеличит экспортный потенциал страны.

Роль строительного сектора, транспорта, ИКТ и сферы туризма не менее важна для развития ненефтяного потенциала страны. Увеличение поступлений в государственный бюджет от этих секторов позволит снизить зависимость от нефтегазовых доходов.

Таким образом, главная цель реформ, проводимых в Азербайджане, - сделать экономику конкурентоспособной, чтобы ее характеризовал такой показатель, как экспорт на мировой рынок продукции с высокой добавленной стоимостью. Это обеспечивает приток валютной выручки, укрепляет экономику, надежно защищает нацвалюту от девальвации, формирует условия для создания высококвалифицированных рабочих мест.

И самое главное - выступление Президента Ильхама Алиева еще раз подтвердило четко обозначенное направление государственного управления, которое позволяет правильно фокусировать задачи, распределять ресурсы и давать достаточные стимулы для развития.

Эллада Ханкишиева, руководитель аналитического центра АМИ Trend