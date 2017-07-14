Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями

2017-07-14 16:46 | www.trend.az | 7

Белорусские и польские военные согласовали вопросы сотрудничества в области контроля над вооружениями. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, передает Белта.

Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Польши прошла в Варшаве (Польша) 12-14 июля. Она была посвящена оценке выполнения договоренности двух стран о дополнительных мерах доверия и безопасности.

На встрече также были согласованы вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями.