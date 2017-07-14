В Азербайджане уволен высокопоставленный чиновник

2017-07-14 17:41 | www.oxu.az | 4

В Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана уволена одна из представителей руководящего состава.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на abc.az.

Как стало известно из информированных источников, отстранена от должности начальник управления по кадровым ресурсам (HR) Палаты Аида Ибрагимова.

Решение об увольнении Аиды Ибрагимовой от занимаемой должности было принято до распространения в ряде СМИ и социальных сетях информаций о необоснованно высоких зарплатах руководящего состава Палаты надзора над финансовыми рынками.

Получить комментарий в палате по поводу увольнения не удалось.

Э.А.

