Президент утвердил обновленный госбюджет

2017-07-14 17:48 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон «О госбюджете Азербайджана на 2017 год».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, внесенным в закон, доходы госбюджета составили 16,766 млрд манатов, расходы - 17,941 млрд манатов (в том числе централизованные доходы утверждены на уровне 16 млрд 119,015 млн манатов, местные доходы - 646,985 млн манатов, централизованные расходы - 17 млрд 219,758 млн манатов, местные расходы - 721,242 млн манатов).

Л.А.